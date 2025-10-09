Названа предварительная причина пожара в Павлодарской области

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Как установлено, накануне вечером работники распивали спиртные напитки. На момент пожара в доме находилось семь человек. На месте происшествия обнаружены тела троих женщин и троих мужчин, личности погибших установлены — работники КХ», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в четверг.