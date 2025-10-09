Ричмонд
Названа предварительная причина пожара в Павлодарской области

Павлодар. 9 октября. КазТАГ — Названа предварительная причина пожара в Павлодарской области, на месте которого обнаружили тела шестерых человек, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Как установлено, накануне вечером работники распивали спиртные напитки. На момент пожара в доме находилось семь человек. На месте происшествия обнаружены тела троих женщин и троих мужчин, личности погибших установлены — работники КХ», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в четверг.

Самостоятельно из горящего дома выбрался один мужчина. По информации Павлодарской областной странции скорой медицинской помощи, вызов на пульт 103 поступил 9 октября в 06:54. На место пожара направлены две бригады скорой помощи. В Экибастузскую городскую больницу доставили мужчину 1972 года рождения с отравлением угарным газом средней степени тяжести.

Пожар на территории КХ ликвидирован.

«По информации исполняющего обязанности начальника следственного отдела управления полиции Экибастуза Нурсултана Жабаева, начато досудебное расследование по факту пожара. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования. В соответствии со статьей 201 УПК РК — иные сведения не подлежат разглашению», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Ранее КазТАГ сообщал, что тела шестерых человек обнаружили на месте пожара в крестьянском хозяйстве в поселке Солнечный. Общая площадь пожара составила 920 кв. м.