Названа предварительная причина пожара в Павлодарской области

«Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем. Как установлено, накануне вечером работники распивали спиртные напитки. На момент пожара в доме находилось семь человек. На месте происшествия обнаружены тела троих женщин и троих мужчин, личности погибших установлены — работники КХ», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области в четверг.
Самостоятельно из горящего дома выбрался один мужчина. По информации Павлодарской областной странции скорой медицинской помощи, вызов на пульт 103 поступил 9 октября в 06:54. На место пожара направлены две бригады скорой помощи. В Экибастузскую городскую больницу доставили мужчину 1972 года рождения с отравлением угарным газом средней степени тяжести.
Пожар на территории КХ ликвидирован.
«По информации исполняющего обязанности начальника следственного отдела управления полиции Экибастуза Нурсултана Жабаева, начато досудебное расследование по факту пожара. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования. В соответствии со статьей 201 УПК РК — иные сведения не подлежат разглашению», — сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
Ранее КазТАГ сообщал, что тела шестерых человек обнаружили на месте пожара в крестьянском хозяйстве в поселке Солнечный. Общая площадь пожара составила 920 кв. м.