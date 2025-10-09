Ричмонд
Тонна спиртного и горы сигарет: в Кстове накрыли подпольный магазин

Более тонны алкоголя и свыше 56 тысяч пачек табачной продукции изъято полицейскими в кстовском магазине.

Источник: ГУ МВД по Нижегородской области

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Правоохранители нагрянули в торговую точку в конце сентября. Там незаконно (без лицензии и необходимых документов) торговали не только спиртным и табаком, но и более 200 граммов «насвая». За это на директора ООО составили протокол (ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ).

Кроме того, на экспертизу направлено еще 238 пакетиков с зеленой смесью, которые также нашли в этом магазине. За нелегальную торговлю на владельца магазина завели уголовное дело. Он признал вину. В полиции уточнили, что фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил продажи алкогольной продукции.