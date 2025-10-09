Тонна спиртного и горы сигарет: в Кстове накрыли подпольный магазин

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. Правоохранители нагрянули в торговую точку в конце сентября. Там незаконно (без лицензии и необходимых документов) торговали не только спиртным и табаком, но и более 200 граммов «насвая». За это на директора ООО составили протокол (ч.2 ст. 14.53 КоАП РФ).