Наркокурьер в Омской области распространял вещества под видом пластилина

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый устроился курьером-закладчиком, находя работу через интернет. Для конспирации он прятал наркотические средства в пластилин и раскладывал их по тайникам на территории Советского округа Омска. О местах закладок он сообщал своему куратору через мессенджер.