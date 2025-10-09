Ричмонд
Наркокурьер в Омской области распространял вещества под видом пластилина

Вся преступная деятельность велась дистанционно.

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело против 41-летнего уроженца Казахстана. Мужчина обвиняется в шести эпизодах незаконного сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах. Об этом сообщает прокуратура Омской области.

По данным следствия, в апреле 2025 года обвиняемый устроился курьером-закладчиком, находя работу через интернет. Для конспирации он прятал наркотические средства в пластилин и раскладывал их по тайникам на территории Советского округа Омска. О местах закладок он сообщал своему куратору через мессенджер.

Вся преступная деятельность велась дистанционно с использованием интернета и банковских счетов соучастников. Теперь дело передано в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы по санкциям соответствующих статей Уголовного кодекса.