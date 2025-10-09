В 2025 году уже 4,5 тысячи приморцев пострадали от мошенников

В Приморье с начала года от действий мошенников пострадали более 4,5 тысяч человек. Общий ущерб превысил 1,5 миллиарда рублей. Особенно уязвимой оказалась группа граждан старше 60 лет, которая составляет треть всех пострадавших. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Аферисты активно используют несколько популярных схем обмана. Они убеждают жертв перевести деньги на якобы защищенные счета, предлагают высокодоходные инвестиции и рассылают сообщения о попавших в беду родственниках. Эти данные подчеркивают необходимость повышения финансовой грамотности населения и усиления мер защиты от киберпреступности.
Ранее «КП» писала, что в Приморье прокуратура помогла вдове участника СВО восстановить права.