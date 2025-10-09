В 2025 году уже 4,5 тысячи приморцев пострадали от мошенников

В Приморье с начала года от действий мошенников пострадали более 4,5 тысяч человек. Общий ущерб превысил 1,5 миллиарда рублей. Особенно уязвимой оказалась группа граждан старше 60 лет, которая составляет треть всех пострадавших. Об этом пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.