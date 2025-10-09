Паровозик из машин собрался в центре Новосибирска

Очередной снежный циклон полностью парализовал дорожное движение в Новосибирске. Наиболее показательной стала ситуация на спуске с улицы Ольги Жилиной, где образовалась цепная авария — пять автомобилей, не сумевших преодолеть заснеженный участок дороги, создали классический «паровоз». Этот инцидент стал частью масштабных проблем на дорогах города — по предварительным данным, с утра в Новосибирске произошло уже более 20 ДТП различной степени тяжести.