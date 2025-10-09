Паровозик из машин собрался в центре Новосибирска

Очередной снежный циклон полностью парализовал дорожное движение в Новосибирске. Наиболее показательной стала ситуация на спуске с улицы Ольги Жилиной, где образовалась цепная авария — пять автомобилей, не сумевших преодолеть заснеженный участок дороги, создали классический «паровоз». Этот инцидент стал частью масштабных проблем на дорогах города — по предварительным данным, с утра в Новосибирске произошло уже более 20 ДТП различной степени тяжести.
Практически все ключевые транспортные артерии города оказались заблокированы пробками. Особенно сложная обстановка сложилась на всех мостах через Обь, где автомобилисты вынуждены стоять по несколько часов. Как отмечают очевидцы, основная причина массовых аварий — большое количество машин на летней резине, совершенно не приспособленной к зимним условиям.
Дорожные службы работают в усиленном режиме, однако оперативно очистить все улицы от снега не удаётся из-за непрекращающегося снегопада. Ситуация усугубляется тем, что многие водители пытаются проехать по заснеженным дорогам без должной подготовки и соответствующей резины, создавая дополнительные проблемы для движения.