В Минске 82-летняя женщина лишилась 42 000 рублей из-за установки видеодомофона

После этого женщине поступил звонок уже в мессенджере якобы от правоохранителя. Звонивший сказал, что ранее пенсионерка общалась с мошенниками, ее личными данными воспользовались и производят незаконные финансовые операции. Для того, чтобы избежать обыска в квартире и не стать фигуранткой уголовного дела, минчанке посоветовали задекларировать все имеющиеся сбережения.