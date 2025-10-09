В Минске 82-летняя женщина лишилась 42 000 рублей из-за установки видеодомофона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Под предлогом установки видеодомофона аферисты выманили у пенсионерки личные данные, а потом и 42 000 рублей», — сказано в сообщении.
В милицию позвонила 82-летняя пенсионерка, которая стала жертвой мошенников. Пожилой женщине на телефон позвонили якобы представители компании «Белтелеком». Под предлогом установки видеодомофона злоумышленники узнали паспортные данные минчанки, а также номер мобильного.
После этого женщине поступил звонок уже в мессенджере якобы от правоохранителя. Звонивший сказал, что ранее пенсионерка общалась с мошенниками, ее личными данными воспользовались и производят незаконные финансовые операции. Для того, чтобы избежать обыска в квартире и не стать фигуранткой уголовного дела, минчанке посоветовали задекларировать все имеющиеся сбережения.
«Заявительница поверила аферистам и передала для “декларирования” более 42000 рублей в эквиваленте. После передачи денег с женщиной перестали выходить на связь», — заявили в ведомстве.
Сотрудниками Советского РУВД был задержан курьер. Им оказался 22-летний житель Минска, который ранее сам стал жертвой мошенников по указанной схеме. Минчанина запугали уголовным преследованием, заставив оказывать содействие «правоохранителям». Известно, что деньги пенсионерки он передал посреднику. Заведено уголовное дело за мошенничество.
Тем временем СК сообщил, что минчанка потеряла 160 тысяч рублей из-за лженачальницы и повестки Нацбанка.
Ранее милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с установкой шлагбаумов.
