Пенсионер из Перми отсудил у банка компенсацию после кражи денег с фейка

В Перми пенсионер добился через суд компенсации от банка после того, как стал жертвой мошенников. История произошла весной 2023 года: мужчина перевел все накопленные 510 тысяч рублей на счет, открытый в банке «УРАЛСИБ». Из-за отсутствия мобильного приложения на iOS, он пользовался онлайн-банком через браузер.