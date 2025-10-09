Пенсионер из Перми отсудил у банка компенсацию после кражи денег с фейка

В Перми пенсионер добился через суд компенсации от банка после того, как стал жертвой мошенников. История произошла весной 2023 года: мужчина перевел все накопленные 510 тысяч рублей на счет, открытый в банке «УРАЛСИБ». Из-за отсутствия мобильного приложения на iOS, он пользовался онлайн-банком через браузер.
Однажды, решив отправить деньги жене, пенсионер через поисковик попал на сайт, который внешне ничем не отличался от официального. Введя логин и пароль, он дал доступ мошенникам к счету — средства начали списываться без его ведома.
В суде представители банка отрицали свою вину, утверждая, что не нарушили правила. Однако Дзержинский районный суд Перми встал на сторону клиента. Суд признал, что сайт-двойник был слишком похож на настоящий, и указал: банк обязан обеспечивать надежную защиту для обычных пользователей, не имеющих специальных знаний в сфере кибербезопасности.
По решению суда, «УРАЛСИБ» обязан выплатить пенсионеру: сумму утраченных средств — 336 617,85 ₽, такую же сумму неустойки, 30 тысяч рублей за моральный вред, а также штраф — более 351 тысячи рублей. Итого — свыше 1 миллиона рублей.
Однако решение пока не вступило в силу — банк подал апелляцию.