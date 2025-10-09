Владелец «Волгонефть-212» взыскал компенсацию после крушения танкера

По данным служб морского поиска и спасения, среди основных причин крушения рассматривались ошибки экипажа в сложных метеоусловиях. На момент катастрофы танкер был укомплектован не полностью: из требуемых трех членов экипажа с дипломами судоводителей для данного типа судов фактически имели квалификацию только два. При этом капитан судна предоставил морскому порту Кавказ неверные сведения о составе экипажа.