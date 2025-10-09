В озере под Тавдой загадочно погиб сборщик клюквы

В Тавде Свердловской области выясняются обстоятельства гибели сборщика клюквы в озере Тумба. Погибшим оказался мужчина 1980 года рождения, сообщает СКР.
По предварительным данным, он собрал ягоды на болотистой местности, погрузил их в лодку и направился к противоположному берегу. Однако на середине водоёма, мужчина выпал из лодки и получил травмы от винта работающего лодочного мотора. Это привело к его гибели.
Глава пресс-службы полиции Свердловской области Валерий Горелых отметил, что друзья мужчины сообщили в полицию о его пропаже. Прибывшие на место сыщики уголовного розыска обнаружили его погибшим, зацепившимся за винт.
«Оперативники во взаимодействии с сотрудниками МЧС доставили лодку и тело мужчины к берегу, после чего сообщили о произошедшем нашим коллегам из регионального СК России», — сказал Горелых.