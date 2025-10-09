Нацбанк сказал про три миллиона рублей, которые мошенники украли у белорусов. Подробности озвучил начальник отдела реагирования на компьютерные угрозы управления защиты информации Национального банка Дмитрий Курило.
По словам представителя финансового учреждения, в последнее время фиксируются случаи, когда деньги, похищенные у белорусов, выводятся за границей, обналичиваются через токенизацию или NFC.
— Это методы, когда денежные средства обналичиваются без использования физической пластиковой карточки, — пояснил Дмитрий Курило.
Он уточнил, что суть указанного мошенничества состоит в следующем. Аферисты звонят жертвам, выманивая всю информацию про платежную банковскую карту, которую сообщают белорусы. Кроме того, мошенники могут прислать ссылку на установку приложения, при помощи которого сканируют платежную карту. После этого, отмечает начальник, мошенники обналичивают деньги белорусов за границей.
— По данной схеме за август — сентябрь, согласно информации из автоматизированной системы обработки инцидентов, похищено более 3 миллионов рублей, что составляет порядка четверти всех похищенных денежных средств, — подчеркнул представитель Национального банка Беларуси.