В Ташкентской области задержан главный юрисконсульт хокимията. Этот человек ранее был неоднократно судим, но всё равно смог устроиться сюда на работу

Удивительно, но задержанный уже был ранее неоднократно судим. Тем не менее, это не помешало ему устроиться на государственную службу, где он вновь оказался по другую сторону закона. Как именно человек с таким «послужным списком» смог занять должность главного юрисконсульта в хокимияте, а также через каких именно «влиятельных» знакомых он собирался провернуть аферу — остаётся загадкой.