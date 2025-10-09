В Ташкентской области задержан главный юрисконсульт хокимията. Этот человек ранее был неоднократно судим, но всё равно смог устроиться сюда на работу

Оперативники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями провели спецоперацию. В результате главный юрисконсульт был задержан с поличным — в момент получения 1 500 долларов. Деньги он взял в качестве «благодарности» за содействие в оформлении на имя гражданина дома, который находится в махалле «Эйвалек» и числится на балансе хокимията.
Для успешного «решения вопроса» он обещал использовать свои связи среди высокопоставленных знакомых.
Удивительно, но задержанный уже был ранее неоднократно судим. Тем не менее, это не помешало ему устроиться на государственную службу, где он вновь оказался по другую сторону закона. Как именно человек с таким «послужным списком» смог занять должность главного юрисконсульта в хокимияте, а также через каких именно «влиятельных» знакомых он собирался провернуть аферу — остаётся загадкой.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.