В Тольятти 11-летний мальчик 8 октября ушел из дома и пропал

Полицейские и волонтеры ищут 11-летнего мальчика в куртке с бежевыми пятнами.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти ищет пропавшего ребенка. 11-летний Артем Проханов еще 8 октября ушел из дома в Автозаводском районе, и с тех пор его никто не видел. Мальчика ищут волонтеры и полиция.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Артему на вид 11−12 лет, его рост — 155−160 сантиметров. У пропавшего ребенка — среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку с бежевыми пятнами, бежевые штаны, белую футболку и черные кроссовки. Любую информацию, которая поможет найти пропавшего мальчика, просят сообщать по телефонам 8 (8482) 93−45−45, 93−45−27, 37−43−41.