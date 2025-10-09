В Тольятти 11-летний мальчик 8 октября ушел из дома и пропал

В Тольятти ищет пропавшего ребенка. 11-летний Артем Проханов еще 8 октября ушел из дома в Автозаводском районе, и с тех пор его никто не видел. Мальчика ищут волонтеры и полиция.
«На розыск несовершеннолетнего ориентированы все подразделения отдела полиции», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Артему на вид 11−12 лет, его рост — 155−160 сантиметров. У пропавшего ребенка — среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку с бежевыми пятнами, бежевые штаны, белую футболку и черные кроссовки. Любую информацию, которая поможет найти пропавшего мальчика, просят сообщать по телефонам