В Тольятти 11-летний мальчик 8 октября ушел из дома и пропал

Артему на вид 11−12 лет, его рост — 155−160 сантиметров. У пропавшего ребенка — среднее телосложение, русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную куртку с бежевыми пятнами, бежевые штаны, белую футболку и черные кроссовки. Любую информацию, которая поможет найти пропавшего мальчика, просят сообщать по телефонам 8 (8482) 93−45−45 , 93−45−27, 37−43−41.