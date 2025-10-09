Еще 1,5 км пляжей Анапы очистили после демонтажа защитного вала

В Анапе продолжается механизированная очистка побережья после демонтажа защитного вала. Спецтехника ведет финальную уборку на освобожденных участках, рассказали в оперштабе Краснодарского края.
Сообщается, что участок от технополиса «Эра» до санатория «София» полностью очищен. В настоящее время работы ведутся в направлении от санатория «София» к гостинице «Doville».
«На сегодняшний день обработано 6,5 гектаров побережья протяженностью 1,5 километра», — рассказал директор ООО «Курорты Анапы» Николай Заливин.
В ближайшее время планируется начать очистку участков побережья в сторону реки Можепсин. В связи с проводимыми отдыхающих призывают быть внимательными и следить за детьми, поскольку работы ведутся на линии соприкосновения моря с берегом.
Ранее сообщалось, что в Анапе за неделю не нашли новых выбросов мазута.