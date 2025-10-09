Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 700 свиней погибли в Витебской области — задохнулись из-за жары

В Лиозненском районе Витебской области произошел массовый падеж свиней на одном из агропредприятий. Погибло более 670 поросят, а ущерб составил 152 тысячи рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера предприятия.

Как установило следствие, главный инженер, отвечавший за систему климат-контроля, знал о неисправности оборудования — температура в помещении для животных не отображалась на мониторе. Однако он проигнорировал многочисленные автоматические уведомления о перегреве, которые приходили на его электронную почту.

Хотя у инженера был удаленный доступ к системе через мобильный телефон, он не предпринял никаких действий. В результате в свинарнике произошел перегрев, приведший к удушью животных. Поросята погибли от остановки сердца и недостатка кислорода.

Уголовное дело квалифицировано по статье о халатности. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.