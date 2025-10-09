Почти 700 свиней погибли в Витебской области — задохнулись из-за жары

Как установило следствие, главный инженер, отвечавший за систему климат-контроля, знал о неисправности оборудования — температура в помещении для животных не отображалась на мониторе. Однако он проигнорировал многочисленные автоматические уведомления о перегреве, которые приходили на его электронную почту.