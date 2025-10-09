Почти 700 свиней погибли в Витебской области — задохнулись из-за жары

Прокуратура области направила в суд уголовное дело в отношении главного инженера предприятия.
Как установило следствие, главный инженер, отвечавший за систему климат-контроля, знал о неисправности оборудования — температура в помещении для животных не отображалась на мониторе. Однако он проигнорировал многочисленные автоматические уведомления о перегреве, которые приходили на его электронную почту.
Хотя у инженера был удаленный доступ к системе через мобильный телефон, он не предпринял никаких действий. В результате в свинарнике произошел перегрев, приведший к удушью животных. Поросята погибли от остановки сердца и недостатка кислорода.
Уголовное дело квалифицировано по статье о халатности. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.