Жизнь электромонтажника неожиданно оборвалась на рабочем месте

В Иркутской области начато расследование несчастного случая, который произошел на строительной площадке и привел к гибели человека. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в регионе, инцидент случился 2 октября 2025 года, когда 44-летний электромонтажник во время работы внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.
Коллеги немедленно попытались помочь ему, оказав первую доврачебную помощь, после чего мужчину доставили в медицинский пункт. Несмотря на все предпринятые реанимационные действия, спасти его не удалось, и в 15:56 медики зафиксировали смерть.
— Уже создана комиссия, которая проводит тщательную проверку, — пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в регионе Роман Радушевский. — Наша ключевая цель — выяснить все детали и истинные причины произошедшего.
Эксперты оценят условия труда и то, насколько строго на предприятии соблюдались нормы охраны. По итогам будут приняты меры, направленные на недопущение подобных происшествий.
