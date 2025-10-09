Жизнь электромонтажника неожиданно оборвалась на рабочем месте

В Иркутской области начато расследование несчастного случая, который произошел на строительной площадке и привел к гибели человека. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда в регионе, инцидент случился 2 октября 2025 года, когда 44-летний электромонтажник во время работы внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание.