Московские детские хирурги спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки

Врачи детской больницы имени Г. Н. Сперанского спасли бронхи школьницы от застрявшей семечки, сообщает пресс-служба столичного Депздрава.
Первоклассница была доставлена в медучреждение из-за затрудненного дыхания, вызванного застрявшей скорлупой. Отправив пациентку на КТ, медики обнаружили инородное тело в правом бронхе.
«Как выяснилось, часть скорлупы семечки глубоко впаялась в третий субсегмент правого легкого, из-за чего у пациентки образовался бронхоэктаз, то есть плохо функционировали из-за скопления гноя бронхи», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи, детский хирург Дмитрий Еремин.
В ходе операции врачи удалили гной из бронхов, а после безопасно и малоинвазивно извлекли скорлупу с помощью эндоскопа.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, однако в дальнейшем ее ждет контрольная бронхоскопия для оценки степени повреждения легкого и определения необходимости дальнейшего лечения.
Ранее врачи клинико-диагностического центра «Ромашка» извлекли из носа трехлетней девочки аквариумный камень. Изначально его пыталась достать мать ребенка, однако в результате инородное тело продвинулось глубже. После госпитализации врачи удалили камень при помощи эндоскопического крючка.
Вся процедура заняла не более пяти минут и прошла без осложнений. Серьезных повреждений камень не нанес, поэтому сразу после процедуры девочка с мамой отправились домой.