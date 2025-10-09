В Омске ребенок пробил голову на тарзанке в развлекательном центре

В одном из развлекательных центров города случилось ЧП. На аттракционе-тарзанке пострадал ребенок.
О происшествии сообщил подписчик телеграм-канала «Новости Омска Жесть», добавив к посту соответствующее фото и видео. По его словам, инцидент произошел 4 октября, когда мальчик вместе о своей семьей отдыхал в развлекательном центре. Судя по видео, ребенок получил серьезные травмы, кровью был залит весь пол.
«Сотрудники указали ребенку, истекающему кровью, что нужно соблюдать технику безопасности, чтобы такого не произошло. Ребенок был доставлен в больницу на скорой, потребовалась операция», — сообщил мужчина.
По словам очевидца, к трагедии привел плохо прикрученный болт-крепеж. Тарзанку вырвало и болт угодил ребенку в голову.
По словам автора поста, по факту инцидента подано заявление в полицию. Комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.