В Чапаевске в ДТП пострадали несколько молодых людей

Одно из ДТП произошло в 00:38 час. в Чапаевске. 28-летний водитель, управляя транспортным средством LADA Kalina, двигался по ул. Сазонова со стороны ул. Железнодорожной в направлении ул. Ленина. В пути следования, на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Ленина и ул. Сазонова, осуществил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2112, под управлением 18-летнего молодого человека, который следовал по ул. Ленина со стороны ул. Медицинской в сторону ул. Сазонова.