Житель Башкирии едва не погиб из-за шаурмы

Суд оштрафовал 33-летнего владельца кафе за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, хозяин заведения допустил грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Из-за этого одному из посетителей после употребления шаурмы был причинен тяжкий вред здоровью.
Ранее постановлением суда в мае 2023 года предприниматель уже был признан виновным за такое же нарушение. Тогда работу кафе приостановили на 30 суток.
Подсудимый признал вину. С учетом обстоятельств дела, данных о личности виновного, возмещения ущерба и морального вреда, мнения потерпевшего об отсутствии претензий к подсудимому, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.