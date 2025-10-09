Ричмонд
В Самаре у 16 детей из поезда Тында—Кисловодск обнаружен норовирус

У 16 несовершеннолетних пассажиров поезда Тында—Кисловодск, которых отправили в больницу во время остановки состава в Самаре, диагностирован норовирус. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Лабораторные исследования в Центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области подтвердили наличие норовируса у заболевших. В настоящее время они содержатся в детской инфекционной больнице.

Все несовершеннолетние получают необходимое лечение, их состояние оценивается как удовлетворительное. Управление Роспотребнадзора держит ситуацию на контроле.

В среду, 8 октября, в пассажирском поезде, который следовал из Тынды в Кисловодск, у группы детей, ехавших с сопровождающими, возникло недомогание. Во время остановки в Самаре несовершеннолетних отправили на обследование в больницу. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.