В Самаре у 16 детей из поезда Тында—Кисловодск обнаружен норовирус

В среду, 8 октября, в пассажирском поезде, который следовал из Тынды в Кисловодск, у группы детей, ехавших с сопровождающими, возникло недомогание. Во время остановки в Самаре несовершеннолетних отправили на обследование в больницу. Приволжская транспортная прокуратура начала проверку.