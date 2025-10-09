Ричмонд
«Находится в реанимации»: в Уфе прооперировали 3-летнюю девочку, которую выбросил из окна папа

3-летняя девочка, которую выбросил из окна отец, находится в реанимации.

Источник: Комсомольская правда

Уфимские хирурги прооперировали 3-летнюю девочку, которую выбросил из окна ее же отец. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.

Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17.

— Нейрохирурги городской детской больницы № 17 прооперировали 3-летнюю девочку. Она находится в реанимации, — рассказал Рахматуллин.

