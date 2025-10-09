«Находится в реанимации»: в Уфе прооперировали 3-летнюю девочку, которую выбросил из окна папа

Уфимские хирурги прооперировали 3-летнюю девочку, которую выбросил из окна ее же отец. Об этом рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
Ранее министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17.
— Нейрохирурги городской детской больницы № 17 прооперировали 3-летнюю девочку. Она находится в реанимации, — рассказал Рахматуллин.
