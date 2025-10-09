Ричмонд
Крымчанин вырастил наркоплантацию из 280 кустов: его задержали

В Симферопольском районе мужчина вырастил наркоплантацию из 280 кустов.

Источник: Комсомольская правда

В Симферопольском районе Крыма 40-летнего местного жителя подозревают в культивировании и хранении наркосодержащих растений. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В мае подозреваемый купил семена и оборудовал теплицу на своем участке. Фигурант стал выращивать коноплю. В сентябре крымчанин собрал часть урожая и хранил его для личного употребления.

«В ходе обыска оперативники изъяли у наркодельца 280 кустов “дурман-травы”, — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что возбуждены уголовные дела. В качестве меры пресечения подозреваемому избрали запрет определенных действий.