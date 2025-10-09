Ричмонд
Жителям Пермского края рассылают фейковые сообщения от имени Минкульта

В ведомстве предупреждают о мошенниках.

Источник: Комсомольская правда

Министерство культуры Пермского края предупреждает жителей региона о новой волне мошенничества. В соцсетях и мессенджерах начали появляться сообщения, якобы отправленные от имени ведомства или лично министра культуры Аллы Платоновой.

Как пояснили в Минкульте, злоумышленники могут приглашать пользователей в подозрительные группы или обращаться «по рабочим вопросам». Там подчеркивают: у министерства есть только один официальный канал и вся информация публикуется исключительно там, без сторонних ссылок и подозрительных просьб.

Ведомство настоятельно советует не реагировать на подобные сообщения и не переходить по присланным ссылкам. Если вы столкнулись с попыткой мошенничества или заметили подозрительную активность, следует немедленно обратиться в полицию.