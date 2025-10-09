В Новосибирской области осудили мужчину за производство 54 кг наркотиков

Новосибирский районный суд признал 25-летнего жителя Латвии виновным в производстве более 54 кг наркотика и попытке незаконного сбыта 5 кг через интернет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.
В ходе расследования установлено, что подсудимый вместе с другим участником организованной группы арендовал гараж в Новосибирском районе, оборудовав его для производства наркотиков. За время работы там было изготовлено более 54 кг наркотического вещества.
Часть наркотиков, свыше 5 кг, подсудимый пытался передать через интернет неустановленному лицу, однако преступление не было завершено: 16 апреля 2024 года его задержали сотрудники УФСБ по Новосибирской области.
Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил ему 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.