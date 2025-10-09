Ричмонд
5 гектаров камыша горит под Волгоградом

Спасатели ликвидируют возгорание около СНТ «Успех» всего через сутки после масштабного пожара на 50 гектарах.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 9 октября 2025 года, в 10:13 утра, оперативные службы Волгоградской области получили тревожное сообщение: в Среднеахтубинском районе вновь замечен столб дыма. На этот раз очаг возгорания находится в районе СНТ «Успех», где пламя охватило 5 гектаров камыша. Пожарные расчеты уже активно работают на месте, ликвидируя возгорание, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.

К борьбе с огнем привлечены значительные силы — 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. Это уже второе крупное возгорание в Среднеахтубинском районе за последние сутки. Напомним, что буквально вчера, 8 октября, в соседнем хуторе Клетский, огонь охватил колоссальные 50 гектаров сухой растительности, оставив после себя выжженную землю.