5 гектаров камыша горит под Волгоградом

Сегодня, 9 октября 2025 года, в 10:13 утра, оперативные службы Волгоградской области получили тревожное сообщение: в Среднеахтубинском районе вновь замечен столб дыма. На этот раз очаг возгорания находится в районе СНТ «Успех», где пламя охватило 5 гектаров камыша. Пожарные расчеты уже активно работают на месте, ликвидируя возгорание, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МЧС по региону.
К борьбе с огнем привлечены значительные силы — 5 единиц спецтехники и 15 человек личного состава. Это уже второе крупное возгорание в Среднеахтубинском районе за последние сутки. Напомним, что буквально вчера, 8 октября, в соседнем хуторе Клетский, огонь охватил колоссальные 50 гектаров сухой растительности, оставив после себя выжженную землю.