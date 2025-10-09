Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал тревожную ситуацию с выходом медведей к людям в Приангарье. Отмечается, что в регионе зафиксирован рост численности животных, превышающий норму почти на 4 тысячи особей, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) губернатора.
Согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность медведей в Иркутской области составляет около 22,5 тысячи особей при норме не более 18,5 тысячи.
«Положение дел в этом году действительно непростое», — отметил губернатор.
По его словам, главными причинами выхода животных к населённым пунктам стали неурожай ягод и орехов в тайге, а также несанкционированные свалки, запахи от которых привлекают хищников.
«Важно сознательное отношение к природе — зачастую проблемы мы создаём самостоятельно», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Для предотвращения угрозы утверждён мероприятий по предотвращению нанесения ущерба медведями и сокращению их численности на 2025 и 2026 годы. Службой по охране и использованию объектов животного мира уже принято 77 решений о добыче опасных особей, 60 из них ликвидированы, ещё два медведя уничтожены полицией в Усть-Илимске. Общий лимит добычи на следующий сезон составит 4,3 тысячи животных.
Также губернатор напомнил жителям о правилах поведения при встрече с дикими животными: в случае появления медведя необходимо незамедлительно звонить по номеру 112 или в полицию, попытаться скрыться в безопасном месте, не контактировать и не провоцировать зверя.
Напомним, в Иркутской области участились случаи выхода медведей к людям к населенным пунктам. Народный фронт в своем тг-канале опубликовал подборку видео от очевидцев, на которых голодные животные приходят в поисках еды к домам и не боятся людей. По данным МВД, за два месяца зарегистрировано 50 таких случаев, двое человек пострадали от нападений.