Игорь Кобзев прокомментировал тревожную ситуацию с выходом медведей к людям

Для предотвращения угрозы утверждён мероприятий по предотвращению нанесения ущерба медведями и сокращению их численности на 2025 и 2026 годы. Службой по охране и использованию объектов животного мира уже принято 77 решений о добыче опасных особей, 60 из них ликвидированы, ещё два медведя уничтожены полицией в Усть-Илимске. Общий лимит добычи на следующий сезон составит 4,3 тысячи животных.