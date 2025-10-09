Ричмонд
В Омске 25-летний водитель протаранил КАМАЗ и погиб

Его пассажирки доставлены в больницу.

Источник: телеграм-канал омской полиции

В омской полиции сообщили о ДТП со смертельным исходом. Авария произошла сегодня, 8 октября, в 3:30 ночи.

В районе дома № 6 по улице Первомайской 25-летний водитель ВАЗа не выдержал на дороге безопасной дистанции и протаранил припаркованный в попутном направлении КАМАЗ. От полученных травм парень скончался на месте. Его пассажирки, 20-летняя девушка и 39-летняя женщина, с травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится дальнейшая проверка, в результате которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.