Верховный суд начнет рассмотрение дела полицая Ермольчика 20 октября

Верховный Суд Республики Беларусь в 10:00 20 октября 2025 года начнет судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению Ермольчика Александра Михайловича, 1915 года рождения, умершего в 1984 году, в совершении преступления, предусмотренного ст. 127 УК (геноцид).
Дело Ермольчика расследовала Генпрокуратура Беларуси. Sputnik со ссылкой на руководителя следственной группы по делу о геноциде белорусского народа Генпрокуратуры Валерия Толкачева сообщал о том, что собраны неопровержимые доказательства, подтверждающие личное участие Ермольчика в уничтожении мирного населения либо через приказы подчиненным.
Согласно материалам дела, Ермольчик руководил Хойникским подразделением вспомогательной полиции и умышленно лишил жизни не менее 246 человек, включая не менее 37 детей.
Дело Ермольчика стало пятым, которое было возбуждено в отношении пособников нацистов, проводивших карательные операции на оккупированной территории БССР, а после Великой Отечественной войны скрылись на Западе и не были привлечены к ответственности.
Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа было возбуждено в апреле 2021 года. В прошлом году были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в марте 2025-го — пособнику фашистов Семену Серафимовичу. 17 октября будет вынесен приговор по делу еще одного карателя — Осипа Винницкого.