Верховный суд начнет рассмотрение дела полицая Ермольчика 20 октября

Уголовное дело по факту геноцида белорусского народа было возбуждено в апреле 2021 года. В прошлом году были вынесены обвинительные приговоры карателям Хатыни Владимиру Катрюку и Константину Смовскому, в марте 2025-го — пособнику фашистов Семену Серафимовичу. 17 октября будет вынесен приговор по делу еще одного карателя — Осипа Винницкого.