На Кубани «гадалка» от лица участника СВО обманула женщину на 1 млн рублей

Позже злоумышленница написала потерпевшей от лица военного. «Гадалка» сообщила, что нужны деньги на обратную дорогу. В итоге с июня по сентябрь 2024 года ничего не подозревающая жертва перевела несколько сотен тысяч рублей. На самом же деле о судьбе участника СВО до сих пор нет никаких сведений.