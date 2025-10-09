На Кубани «гадалка» от лица участника СВО обманула женщину на 1 млн рублей

В Краснодарском крае судья приговорил обвиняемую к четырем годам колонии общего режима.
Известно, что в апреле 2024 года жительница обратилась к фигурантке. По видеосвязи та погадала женщине на кофейной гуще, рассказала, что с участником СВО все хорошо. Уточнила, что скоро мужчина выйдет на связь.
Позже злоумышленница написала потерпевшей от лица военного. «Гадалка» сообщила, что нужны деньги на обратную дорогу. В итоге с июня по сентябрь 2024 года ничего не подозревающая жертва перевела несколько сотен тысяч рублей. На самом же деле о судьбе участника СВО до сих пор нет никаких сведений.
Судья оштрафовал обвиняемую на 100 тысяч рублей и ограничил ее свободу на один год.