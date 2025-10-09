Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани «гадалка» от лица участника СВО обманула женщину на 1 млн рублей

В Лабинске «гадалка» представилась участником СВО и получила от сожительницы военного больше одного млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В Краснодарском крае судья приговорил обвиняемую к четырем годам колонии общего режима.

Известно, что в апреле 2024 года жительница обратилась к фигурантке. По видеосвязи та погадала женщине на кофейной гуще, рассказала, что с участником СВО все хорошо. Уточнила, что скоро мужчина выйдет на связь.

Позже злоумышленница написала потерпевшей от лица военного. «Гадалка» сообщила, что нужны деньги на обратную дорогу. В итоге с июня по сентябрь 2024 года ничего не подозревающая жертва перевела несколько сотен тысяч рублей. На самом же деле о судьбе участника СВО до сих пор нет никаких сведений.

Судья оштрафовал обвиняемую на 100 тысяч рублей и ограничил ее свободу на один год.