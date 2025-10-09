В Ростовской области уничтожили три украинских дрона

«В Матвеево-Курганском районе в ходе отражения воздушной атаки уничтожены три БПЛА. В поселке Матвеев Курган повреждено остекление, фасады и кровля нескольких жилых домов, а также 5 автомобилей», — написал он в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших уточняется, добавил губернатор.
