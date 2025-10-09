В деле чиновника Россельхознадзора в Челябинске выявили новый эпизод

В деле сотрудника Россельхознадзора по Челябинской области, задержанного за получение взятки, выявили новый эпизод коррупционной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
«Сотрудниками УФСБ выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности начальника одного из отделов Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям», — сообщила официальный представитель ведомства Татьяна Соснина.
По информации силовиков, с октября 2022 года по декабрь 2023 года фигурант, действуя из корыстных интересов, помог с оформлением и выдачей фитосанитарных сертификатов на ввоз овощей и фруктов без проведения экспертиз.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие продолжается.
Ранее в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере не менее 2,5 млн рублей.