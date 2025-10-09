Выехал на встречку и оставил детей сиротами: в Магнитогорске осудили водителя автобуса за гибель семейной пары

В Магнитогорске Челябинской области суд приговорил 63-летнего водителя автобуса к двум годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погибли родители трех детей. Авария произошла 12 февраля 2025 года в Агаповском районе на трассе Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск.
По данным следствия, мужчина за рулем рейсового автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Matiz. В малолитражке находилась молодая семья с детьми. От удара их родители — 36-летний отец и 32-летняя мать скончались на месте. Двое пассажиров — девочка 10 лет и ее двухлетний брат получили травмы и были экстренно госпитализированы.
Суд признал виновным водителя рейсового автобуса. Помимо отбывания наказания в колонии поселения, мужчина лишен права управления транспортным средством на два года и 9 месяцев.