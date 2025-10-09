Выехал на встречку и оставил детей сиротами: в Магнитогорске осудили водителя автобуса за гибель семейной пары

По данным следствия, мужчина за рулем рейсового автобуса выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Daewoo Matiz. В малолитражке находилась молодая семья с детьми. От удара их родители — 36-летний отец и 32-летняя мать скончались на месте. Двое пассажиров — девочка 10 лет и ее двухлетний брат получили травмы и были экстренно госпитализированы.