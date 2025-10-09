Ричмонд
Уфимца, выбросившего из окна 3-летнюю дочку, доставили в СК

Выбросившего из окна 3-летнюю дочку уфимца доставили в СК.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец, подозреваемого в покушении на убийство своей малолетней дочери, после освидетельствования и оказания медицинской помощи доставили в отделение Следственного комитета Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.

Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации.

