Семья утонувшего под Пермью 19-летнего матроса требует расследования

Близкие утонувшего в Пермском округе 19-летнего матроса-моториста требуют тщательного расследования его гибели, рассказала perm.aif.ru сестра молодого человека.
Согласно предварительной версии, озвученной Государственной инспекции труда в Пермском крае, матрос после сдачи вахты во время перерыва между сменами спрыгнул с судна «Камский-429» в воду и, не сумев доплыть до берега, утонул. Его сестра во время разговора с perm.aif.ru предположила, что он упал в воду случайно — просто споткнулся.
При этом собеседница perm.aif.ru подчеркнула, что забраться обратно у парня не было возможности: зацепиться не за что, никого из ответственных лиц, способных прийти на помощь, не оказалось рядом (по её словам, командир спал после ночной смены), а спасательного круга на борту не нашлось.
Компания-работодатель молодого человека предложила его родным компенсацию и оказала помощь в организации похорон, но его сестра уверена, что расследование докажет вину владельцев судна, и надеется, что они понесут ответственность.