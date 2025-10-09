В Новосибирской области изъяли более пяти тысяч свиней из-за угрозы заболеваний

В Новосибирской области провели изъятие более пяти тысяч свиней из-за угрозы распространения заразных болезней. Об этом КП-Новосибирск сообщили в управлении ветеринарии региона.
По данным ведомства, меры были приняты в соответствии с законом «О ветеринарии», который позволяет вводить карантин и изымать животных при угрозе возникновения опасных заболеваний.
— На сегодняшний день изъято 5 117 голов свиней, изъятия других видов животных не происходило, — уточнили в управлении ветеринарии.
При этом специалисты подчеркнули, что заболевание классической чумой свиней на территории Новосибирской области не зарегистрировано.