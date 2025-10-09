В Узбекистане лишили прав очередного дорожного «разборщика»: водитель устроил конфликт на трассе и чуть не подрался с женщиной

«Я попросил уступить мне дорогу у автомобиля “Нексия”, но он мне не уступил. Я обогнал его, остановил, хотел спросить, почему он не уступил мне дорогу. Потом я просто продолжил путь. Между нами не произошло ничего серьёзного, но тот водитель употребил оскорбительные слова. Я не стал реагировать, чтобы не усугублять ситуацию, и просто поехал домой. Я понял свою ошибку и впредь такого не повторю», — отметил водитель.