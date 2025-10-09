Ричмонд
В Узбекистане лишили прав очередного дорожного «разборщика»: водитель устроил конфликт на трассе и чуть не подрался с женщиной

Vaib.uz (Узбекистан. 9 октября). В Ташкентской области очередной случай дорожного хамства закончился для виновника лишением прав и крупным штрафом. На днях в соцсетях появилось видео, снятое на трассе возле города Нурафшан. На кадрах видно, как водитель «Ласетти» на большой скорости догоняет автомобиль «Нексия» и начинает моргать фарами, требуя уступить дорогу. Женщина за рулём «Нексии» не уступила — и тут всё завертелось.

Источник: Vaib.Uz

Разозлённый водитель обогнал «Нексию», начал резко подрезать её и тормозить прямо перед авто, вынуждая остановиться. Далее между участниками чуть не случилась драка — водитель «Ласетти» бросился к водительнице, пытаясь выяснить отношения, и даже замахнулся кулаком, чтобы ударить её.

Как сообщили в Управлении безопасности дорожного движения Ташкентской области, инцидент произошёл 26 сентября. Водительница «Нексии» не растерялась и позвонила по номеру 102 в органы внутренних дел, сообщив о произошедшем дорожном хулиганстве.

Личность нарушителя была быстро установлена, его автомобиль отправили на штрафстоянку. В отношении водителя «Ласетти» был составлен административный протокол по статье 128−10 (дорожное хулиганство) Административного кодекса.

Сам нарушитель объяснил свои действия тем, что спешил домой в Бекабад.

«Я попросил уступить мне дорогу у автомобиля “Нексия”, но он мне не уступил. Я обогнал его, остановил, хотел спросить, почему он не уступил мне дорогу. Потом я просто продолжил путь. Между нами не произошло ничего серьёзного, но тот водитель употребил оскорбительные слова. Я не стал реагировать, чтобы не усугублять ситуацию, и просто поехал домой. Я понял свою ошибку и впредь такого не повторю», — отметил водитель.

В итоге суд лишил мужчину водительских прав на один год и дополнительно оштрафовал на сумму в 10 базовых расчётных величин — это около 4,1 млн сумов.

В УБДД отметили, что дорога — это общее пространство для всех. Никто не имеет права навязывать свою «правду» другим, тем более с помощью агрессии и угроз. За подобные выходки придётся отвечать по закону.