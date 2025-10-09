В Петербурге раскрыли покушение на адвоката. За ним пришли из telegram-канала

В августе молодые люди присматривались к своей цели несколько дней. А потом, вооружившись монтировкой, подкараулили на улице Ушинского объект и сильно избили. Объектом был 61-летний адвокат Константин Огородников. Он представляет городскую коллегию адвокатов. Среди его клиентов — миллиардер Игорь Минаков.