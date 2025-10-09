Ричмонд
В Петербурге раскрыли покушение на адвоката. За ним пришли из telegram-канала

Оперативники петербургского уголовного розыска съездили в Тверь и задержали троих местных жителей. Молодым людям, которым от 18 до 29 лет, вменяют покушение на убийство. Дело было возбуждено еще в конце лета. Об этом 9 октября сообщает 47news.

В отделе троица быстро «раскололась». Приятели рассказали, что откликнулись на предложение анонима в telegram-канале. Незнакомец предложил молодежи совершить убийство. Товарищи согласились, но потребовали оплату вперед. В Петербурге из тайника-закладки они выудили 100 тысяч рублей, затем приступили к исполнению заказа.

В августе молодые люди присматривались к своей цели несколько дней. А потом, вооружившись монтировкой, подкараулили на улице Ушинского объект и сильно избили. Объектом был 61-летний адвокат Константин Огородников. Он представляет городскую коллегию адвокатов. Среди его клиентов — миллиардер Игорь Минаков.

Сам Огородников на вопросы журналистов не ответил, объяснив это нежеланием мешать работе следователей.