Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 га

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области без малого в три раза возросла площадь ландшафтного пожара, бушующего у хутора Тумака и СНТ «Успех». Однако подразделениям спасателей всё же удалось взять возгорание под контроль.

— В 13:23 произошла локализация возгорания на площади 14 га, — рассказали в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Напомним, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:13 9 октября, а уже спустя час огонь охватил территорию площадью более 5 га. По данным спасательного ведомства, у СНТ «Успех» горят заросли камыша. К ликвидации пожара привлечены 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Накануне в этом же месте также бушевала стихия. Тогда полная ликвидация пожара заняла у спасателей более 10 часов. Пламя успело выжечь территорию площадью 50 га.