В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 га

Напомним, информация о пожаре поступила в экстренные службы в 10:13 9 октября, а уже спустя час огонь охватил территорию площадью более 5 га. По данным спасательного ведомства, у СНТ «Успех» горят заросли камыша. К ликвидации пожара привлечены 5 единиц техники и 15 человек личного состава.