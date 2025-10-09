Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья из Ленобласти обманом заработала 600 млн рублей на финансовой пирамиде

Свои деньги в пирамиду вложили более 200 человек.

Источник: Комсомольская правда

Семья из Ленобласти «заработали» 600 млн рублей, построив финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.

Финансовая пирамида существовала с 2022 года. Организатором схемы оказался местный предприниматель, который решил создать «семейный бизнес» — в схему он вовлек сестру и племянника. Преступная группа действовала через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами.

— Мошенники предлагали инвестировать деньги под видом займов и обещали доходность до 25% годовых. Чтобы добиться расположения потенциальных вкладчиков, первым вкладчикам действительно выплачивали солидные суммы за счет средств новых участников. Однако со временем выплаты прекратились, а организаторы исчезли, — рассказала Волк.

За время деятельности пирамиды пострадали не менее 200 человек, общая сумма ущерба достигла 600 млн рублей. Полученные средства участники схемы тратили на личные нужды и приобретение имущества. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и печати фиктивных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше