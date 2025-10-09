Семья из Ленобласти обманом заработала 600 млн рублей на финансовой пирамиде

За время деятельности пирамиды пострадали не менее 200 человек, общая сумма ущерба достигла 600 млн рублей. Полученные средства участники схемы тратили на личные нужды и приобретение имущества. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и печати фиктивных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.