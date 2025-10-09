Семья из Ленобласти обманом заработала 600 млн рублей на финансовой пирамиде

Семья из Ленобласти «заработали» 600 млн рублей, построив финансовую пирамиду. Об этом сообщила официальная представительница МВД РФ Ирина Волк.
Финансовая пирамида существовала с 2022 года. Организатором схемы оказался местный предприниматель, который решил создать «семейный бизнес» — в схему он вовлек сестру и племянника. Преступная группа действовала через подконтрольную фирму, которая официально занималась монтажными работами.
— Мошенники предлагали инвестировать деньги под видом займов и обещали доходность до 25% годовых. Чтобы добиться расположения потенциальных вкладчиков, первым вкладчикам действительно выплачивали солидные суммы за счет средств новых участников. Однако со временем выплаты прекратились, а организаторы исчезли, — рассказала Волк.
За время деятельности пирамиды пострадали не менее 200 человек, общая сумма ущерба достигла 600 млн рублей. Полученные средства участники схемы тратили на личные нужды и приобретение имущества. В ходе обысков изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и печати фиктивных организаций. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.