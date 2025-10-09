Челябинка оформила на доверчивого знакомого 17 кредитов

Жертвой 33-летней челябинки стал ее 54-летний знакомый, которому она рассказала о якобы проблемах со здоровьем.
«Не имея также возможности получить одобрение на кредиты, она попросила своего знакомого помочь с оформлением кредитной карты», — добавили в ГУ МВД региона.
Потерпевший предоставил подозреваемой свое фото с паспортом и фотографию паспорта, получив за это от женщины около 9 тысяч рублей.
В ходе расследования полицейские установили, что, получив кредитную карту на данные потерпевшего, злоумышленница оформила в общей сложности около 17 кредитов на общую сумму 670 тысяч рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.