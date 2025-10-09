Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинка оформила на доверчивого знакомого 17 кредитов

В Челябинске задержали аферистку, обманным путем оформившую кредиты на знакомого, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Жертвой 33-летней челябинки стал ее 54-летний знакомый, которому она рассказала о якобы проблемах со здоровьем.

«Не имея также возможности получить одобрение на кредиты, она попросила своего знакомого помочь с оформлением кредитной карты», — добавили в ГУ МВД региона.

Потерпевший предоставил подозреваемой свое фото с паспортом и фотографию паспорта, получив за это от женщины около 9 тысяч рублей.

В ходе расследования полицейские установили, что, получив кредитную карту на данные потерпевшего, злоумышленница оформила в общей сложности около 17 кредитов на общую сумму 670 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.