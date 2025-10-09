В Челябинске суд признал детский сад виновным в травме 5-летней девочки

Заявление подал законный представитель девочки. Как установило следствие, во время прогулки в детском саду малолетний воспитанник кинул камень в потерпевшую, сломав той нос. Проверка показала, что сотрудники ненадлежащим образом следили за детьми, отчего не смогли предотвратить драку.