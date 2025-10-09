Ричмонд
В Челябинске суд признал детский сад виновным в травме 5-летней девочки

Сотрудники учреждения не уследили за дракой воспитанников.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по факту перелома носа маленькой воспитанницы детского сада. Об этом сообщили в ведомстве.

Заявление подал законный представитель девочки. Как установило следствие, во время прогулки в детском саду малолетний воспитанник кинул камень в потерпевшую, сломав той нос. Проверка показала, что сотрудники ненадлежащим образом следили за детьми, отчего не смогли предотвратить драку.

Заведующую детским садом признали виновной и назначили ей штраф в размере 10 тысяч рублей. Воспитателя же привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, девочке назначили компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Ранее в курганской области школьник повредил себе позвоночник после шутки одноклассников.