Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском парке «Олимпик» дерево едва не упало на сотрудника

Администрация общественного пространства предупредила об опасности из-за стареющего леса и попросила посетителей не носить наушники во время прогулок.

Источник: парк «Олимпик»

Чрезвычайный инцидент произошел в парке «Олимпик» в Воронеже. При расчистке лыжероллерной трассы с помощью воздуходувки на сотрудника едва не обрушилось дерево. Как сообщила администрация парка, ствол упал буквально через несколько секунд после того, как работник прошел опасный участок.

В официальном сообщении «Олимпика» поясняется, что подобные случаи связаны с естественным старением лесного массива. Многие деревья поражены паразитами, а их корневая система подверглась гниению и разрушению. Особенно опасными становятся экземпляры, растущие на склонах — они могут внезапно обрушиться даже без видимых признаков повреждения.

Администрация парка обратилась к посетителям с просьбой соблюдать повышенную осторожность. Горожан просят воздержаться от прогулок по склонам с детьми и колясками, а также рекомендовали не использовать наушники во время визита в парк, чтобы иметь возможность своевременно услышать треск падающего дерева.