В воронежском парке «Олимпик» дерево едва не упало на сотрудника

Администрация парка обратилась к посетителям с просьбой соблюдать повышенную осторожность. Горожан просят воздержаться от прогулок по склонам с детьми и колясками, а также рекомендовали не использовать наушники во время визита в парк, чтобы иметь возможность своевременно услышать треск падающего дерева.