В воронежском парке «Олимпик» дерево едва не упало на сотрудника

Чрезвычайный инцидент произошел в парке «Олимпик» в Воронеже. При расчистке лыжероллерной трассы с помощью воздуходувки на сотрудника едва не обрушилось дерево. Как сообщила администрация парка, ствол упал буквально через несколько секунд после того, как работник прошел опасный участок.
В официальном сообщении «Олимпика» поясняется, что подобные случаи связаны с естественным старением лесного массива. Многие деревья поражены паразитами, а их корневая система подверглась гниению и разрушению. Особенно опасными становятся экземпляры, растущие на склонах — они могут внезапно обрушиться даже без видимых признаков повреждения.
Администрация парка обратилась к посетителям с просьбой соблюдать повышенную осторожность. Горожан просят воздержаться от прогулок по склонам с детьми и колясками, а также рекомендовали не использовать наушники во время визита в парк, чтобы иметь возможность своевременно услышать треск падающего дерева.