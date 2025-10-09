Состоял на учете у психиатра: появились подробности об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочку

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. 34-летнего отца доставили в отделение СК.