Состоял на учете у психиатра: появились подробности об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочку

Уфимец, выбросивший свою трехлетнюю дочь из окна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.
Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. 34-летнего отца доставили в отделение СК.
Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации.
Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.
