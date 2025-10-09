Ричмонд
Состоял на учете у психиатра: появились подробности об уфимце, выбросившем из окна 3-летнюю дочку

Выбросивший из окна 3-летнюю дочку уфимец был на учете у психиатра.

Источник: Комсомольская правда

Уфимец, выбросивший свою трехлетнюю дочь из окна, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в Уфе на улице Ульяновых. Мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже своего трехлетнего ребенка. Пострадавшую девочку экстренно доставили в медицинское учреждение. Уфе уже задержан. На месте происшествия работают сотрудники СК, полиции и прокуратуры. Возбуждено уголовное дело. 34-летнего отца доставили в отделение СК.

Пострадавшего ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в детскую больницу № 17. Нейрохирурги провели операция, сейчас девочка находится в реанимации.

Недавно ведомства опубликовали видео с места событий. Также была опубликована запись самого момента ЧП.

