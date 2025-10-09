В поисках любви нарвалась на проблемы. Сибирячка поверила парню с сайта знакомств и лишилась более 600 тысяч

Мошенники даже позволили ей один раз вывести небольшую сумму — 36 тысяч рублей, чтобы окончательно убедить в реальности происходящего. Этот ход сработал безупречно. Когда аферист предложил вложить больше для крупного заработка, девушка без колебаний оформила кредит на полмиллиона рублей и также перевела эти средства преступникам. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.