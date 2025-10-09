В поисках любви нарвалась на проблемы. Сибирячка поверила парню с сайта знакомств и лишилась более 600 тысяч

Жительница Улан-Удэ искала на сайте знакомств вторую половинку, но вместо искренних чувств нашла большие проблемы. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, осенью сибирячка начала общаться с симпатичным молодым человеком, который со временем раскрыл свой главный талант — торговлю криптовалютой. Новый виртуальный друг так красочно описал плюсы легких денег, что девушка не устояла перед соблазном.
— Вскоре на связь с ней вышел другой человек, представившийся сотрудником торговой платформы. Он помог сибирячке установить специальное приложение для операций с цифровыми активами и зарегистрироваться в нем. Мечтая о быстром заработке, жертва начала активно переводить деньги на указанные счета, веря, что покупает криптовалюту, — отметили в пресс-службе ведомства.
Мошенники даже позволили ей один раз вывести небольшую сумму — 36 тысяч рублей, чтобы окончательно убедить в реальности происходящего. Этот ход сработал безупречно. Когда аферист предложил вложить больше для крупного заработка, девушка без колебаний оформила кредит на полмиллиона рублей и также перевела эти средства преступникам. Общий ущерб составил более 600 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что аферисты обманули жителей Иркутской области на 1,6 млрд рублей с начала года.