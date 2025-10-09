Забивал «Спартаку». Экс-игрок «Ротора» умер на стройке в Иркутской области

В Иркутской области Государственная инспекция по труду проводит расследование смерти рабочего на промышленном строительном объекте. Как выяснилось, погибший строитель — не рядовой рабочий, а бывший футболист волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко, который в своё время забивал питерскому «Зениту» и московскому «Спартаку». Подробности в материале irk.aif.ru.
«Мы их наказали за это».
Максим Бондаренко считается одной из легенд «Ротора». Эта команда являлась для него родной, и именно в составе волгоградцев футболист начал делать первые шаги в большом спорте. В 1998 году он попал в состав «дубля», а уже через год дебютировал в основе. Кстати, выступая за вторую команду волгоградцев, Максим стал лучшим бомбардиров турнира «дублёров».
Всего Максим Бондаренко выходил на поле в составе «Ротора» в высшем дивизионе российского футбола в 64 играх, в которых забил 13 мячей. Кстати, первый гол за основу спортсмен забил не кому-нибудь, а питерскому «Зениту». Случилось это во время заключительного тура чемпионата страны в 2000 году.
Но главный матч, который помог Максиму Бондаренко стать известным на всю страну, состоялся 22 июля 2001 года, когда «Ротор» играл против московского «Спартака» в Волгограде. Хозяева проигрывали со счётом 1:3, однако благодаря дублю вышедшего на замену Бондаренко его команда смогла отобрать очки у серьёзного соперника из столицы — 3:3.
«Конечно, тяжело было входить в такой матч, очень ответственно. Тем более, для меня: первый выход в сезоне — и сразу против “Спартака”, — рассказывал после игры Максим Бондаренко».
В ответ на реплику корреспондента о том, что при счёте 3:1 «Спартак» уже был уверен, что игра сделана и попросту не ожидал такого исхода, Максим лаконично ответил: «Что ж, значит, мы их наказали за это».
За свою карьеру Максим Бондаренко успел поиграть за воронежский «Факел», калининградскую «Балтику», стерлитамакский «Содовик», «Орёл» и другие команды. Завершил профессиональную карьеру в 2012 году. «Ротор» не забывал своего бывшего игрока, приглашая его на различные мероприятия с участием легенд волгоградского футбола.
Трагедия на стройке.
В последние годы Максим Бондаренко работал на севере вахтовым методом — и во время одной из таких командировок и произошла трагедия. К расследованию несчастного случая подключилась Государственная инспекция труда Иркутской области. Эксперты раскрыли подробности произошедшего.
«По предварительной информации, около 15:00 2 октября на строительном объекте 44-летнему электромонтажнику стало плохо, после чего он потерял сознание, — говорится в сообщении. — Ему незамедлительно оказали доврачебную помощь, после чего направили в медпункт. Там провели реанимационные мероприятия, которые не дали результата. Смерть была констатирована в 15:56. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются».
Как пояснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда Иркутской области Роман Радушевский, для проведения всестороннего расследования была собрана специальная комиссия.
«Основная задача — установить все обстоятельства произошедшего: будет дана оценка условиям труда и соблюдению требований охраны труда на предприятии, — отметил Роман Радушевский. — По результатам расследования будут приняты соответствующие меры инспекторского реагирования для недопущения подобных случаев в будущем».
Прощание с Максимом Бондаренко пройдёт в Волгограде 11 октября. Похоронят экс-футболиста на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе города.