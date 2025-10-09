Забивал «Спартаку». Экс-игрок «Ротора» умер на стройке в Иркутской области

Максим Бондаренко считается одной из легенд «Ротора». Эта команда являлась для него родной, и именно в составе волгоградцев футболист начал делать первые шаги в большом спорте. В 1998 году он попал в состав «дубля», а уже через год дебютировал в основе. Кстати, выступая за вторую команду волгоградцев, Максим стал лучшим бомбардиров турнира «дублёров».