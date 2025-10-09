В Вахитовском суде Казани стартовало дело пирамиды FrendeX

По версии следствия, организаторы пирамиды гарантировали клиентам высокий доход и заявляли, что их сбережения попадут в руки опытных крипторейдеров, которые, якобы смогут заработать. Также обещали вкладчикам, что через определенный период времени по спецпрограмме они смогут купить авто или квартиру за 35% от стоимости. При этом обещали, что ежедневная доходность вкладов должна составлять от 0,7 до 2 процентов. В определенный момент все вклады были заблокированы и снять деньги с них стало невозможно.