Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вахитовском суде Казани стартовало дело пирамиды FrendeX

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу о финансовой пирамиде FrendeX. На скамье подсудимых — ее организаторы Андрей Лобанов, Рамис Миндияров, Алексей Богомолов, Азат Насыбуллин и Алексей Тришаков. Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: ИА Татар-информ

По версии следствия, организаторы пирамиды гарантировали клиентам высокий доход и заявляли, что их сбережения попадут в руки опытных крипторейдеров, которые, якобы смогут заработать. Также обещали вкладчикам, что через определенный период времени по спецпрограмме они смогут купить авто или квартиру за 35% от стоимости. При этом обещали, что ежедневная доходность вкладов должна составлять от 0,7 до 2 процентов. В определенный момент все вклады были заблокированы и снять деньги с них стало невозможно.

Пострадавшими от деятельности пирамиды стали жители 11 регионов России. Общий ущерб составил 135 млн рублей.