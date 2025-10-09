Ремонт после пожара в ЖК «Тулпар» завершают в Астане

«В столичном жилом комплексе “Тулпар” (ул. Достык, 12/1), где в сентябре произошел пожар, завершаются восстановительные работы. На сегодняшний день 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры», — говорится в сообщении.
По данным, работы по ремонту квартир и восстановлению фасада финансируются за счет средств собственников кафе «Karima», где и начался пожар.
По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановление началось сразу после происшествия.
«Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения», — отметил он.
В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных — отделочные и восстановительные работы.
«На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены», — добавили в акимате.
Пожар произошел около 4 часов утра 18 сентября. Огонь повредил несколько квартир и офисных помещений.