Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт после пожара в ЖК «Тулпар» завершают в Астане

Астана. 9 октября. КазТАГ — В столичном жилом комплексе «Тулпар» на улице Достык, 12/1, где в сентябре произошел пожар, ремонтные работы выполнены на 90%, сообщает пресс-служба акима Астаны.

Источник: Gov.kz

«В столичном жилом комплексе “Тулпар” (ул. Достык, 12/1), где в сентябре произошел пожар, завершаются восстановительные работы. На сегодняшний день 90% ремонтных работ выполнено, большинство жильцов уже вернулись в свои квартиры», — говорится в сообщении.

По данным, работы по ремонту квартир и восстановлению фасада финансируются за счет средств собственников кафе «Karima», где и начался пожар.

По словам акима района Есиль Дарменияра Қыдырбек-ұлы, восстановление началось сразу после происшествия.

«Ремонт 11 квартир уже завершили, жители заселились. Также можно сказать, что восстановлена и работа бизнеса, потому что на втором этаже располагались офисные помещения», — отметил он.

В пяти наиболее пострадавших квартирах выполнен капитальный ремонт, в остальных — отделочные и восстановительные работы.

«На данный момент завершаются финальные работы по установке окон и облицовке фасада, так 90% фасадных работ уже выполнены», — добавили в акимате.

Пожар произошел около 4 часов утра 18 сентября. Огонь повредил несколько квартир и офисных помещений.