Пострадала пассажирка: в Магнитогорске невнимательный автомобилист въехал в такси и сбежал

В Магнитогорске Челябинской области автомобилист въехал в такси с 12-летней пассажиркой внутри, и скрылся с места ДТП. Несмотря на то, что девочка-подросток была пристегнута, ей все равно понадобилась помощь врачей. Виновника происшествия сейчас разыскивают сотрудники ГАИ.
Известно, что авария произошла 7 октября в районе улицы Советской. Водитель такси пропускал пешехода по нерегулируемому переходу, когда в него въехал второй автомобиль. Все случилось так неожиданно, что никто не успел запомнить ни марку, ни номер машины.
Пострадавшая девочка вместе с родными самостоятельно обратилась за медицинской помощью, где ей было назначено амбулаторное лечение.
— По данному фактам сотрудники полиции проводят административное расследование, выясняют все обстоятельства произошедших ДТП и устанавливают очевидцев происшествий, — добавили в пресс-службе ГАИ по городу Магнитогорску.