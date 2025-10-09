Пострадала пассажирка: в Магнитогорске невнимательный автомобилист въехал в такси и сбежал

Известно, что авария произошла 7 октября в районе улицы Советской. Водитель такси пропускал пешехода по нерегулируемому переходу, когда в него въехал второй автомобиль. Все случилось так неожиданно, что никто не успел запомнить ни марку, ни номер машины.