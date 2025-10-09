Воронежец вырастил дома 12 кустов конопли

Изначально при оборудовании тайника-закладки на улице 25 Января задержали 40-летнего безработного. А когда пришли к нему домой с обыском, то обнаружили 12 кустов конопли в хозяйственной постройке, упаковочные материалы, электронные весы, свертки с высушенным каннабисом — общим весом 300 граммов.