Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец вырастил дома 12 кустов конопли

Безработного воронежца задержали во время оборудования тайника с наркотиками.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

Полицейские накрыли нелегальную плантацию конопли в Воронеже.

Изначально при оборудовании тайника-закладки на улице 25 Января задержали 40-летнего безработного. А когда пришли к нему домой с обыском, то обнаружили 12 кустов конопли в хозяйственной постройке, упаковочные материалы, электронные весы, свертки с высушенным каннабисом — общим весом 300 граммов.

Мужчина признался, что выращивал коноплю для личного употребления и планировал сбыт бесконтактным способом.

На мужчину завели уголовное дело о производстве и сбыте наркотических средств.