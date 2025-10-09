Ричмонд
В Сергиевском районе горели дом и 10 тонн сена

На тушение оперативно были поданы 4 ствола «Б», созданы два звена газодымозащитной службы.

Источник: Пресс-служба облГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Сегодня в 12 часов 40 минут в пожарно-спасательный отряд № 40 филиала облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в поселке Сургут горит жилой дом.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей №№ 109 и 176 Отряда № 40, а также вызваны службы жизнеобеспечения.

По прибытии было установлено, что горят жилой дом на площади 100 квадратных метров и 10 тонн сена.

В 13 часов 14 минут пожар был локализован, в 13 часов 45 минут — объявлена ликвидация пожара.

На пожаре погибших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба облГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».